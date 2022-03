Mykolenko capitão, bandeiras da Ucrânia e lágrimas no Everton-Boreham Wood

A carregar o vídeo ...

Os jogadores de Everton e Boreham Wood, da 5.ª divisão inglesa, uniram-se em apoio à Ucrânia antes do encontro dos 'oitavos' da Taça de Inglaterra ao entrarem em campo com uma bandeira do país, cada um. Para além disso, o Everton mostrou solidariedade para com Vitali Mykolenko, lateral-esquerdo ucraniano, que é titular e hoje enverga a braçadeira de capitão dos toffees. Já um dos jogadores do Boreham Wood trouxe consigo uma camisola do clube com 'Mykolenko' estampado nas costas. [Vídeo: Everton]