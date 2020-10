Jogadores do Ac. Viseu fazem apelo ao público para jogo com a Académica

A carregar o vídeo ...

Ricardo Janota e Fábio Santos, jogadores do Ac. Viseu, deixaram uma mensagem aos adeptos que esta quinta-feira se deslocarão ao Estádio do Fontelo para assistir ao jogo em atraso da 1.ª jornada da 2.ª Liga entre a equipa viseense e a Académica. Este será o primeiro jogo da prova a ter público nas bancadas após a retoma das competições profissionais, depois do Santa Clara-Gil Vicente, do passado fim de semana, na Liga NOS.