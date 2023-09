A carregar o vídeo ...

O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu esta sexta-feira o Al Shabab por 2-0 e subiu à liderança do campeonato saudita. No final do encontro, e já nos balneários, os jogadores esperaram pelo treinador português e cantaram em alto e bom som: "Olê, olê, olê, olê, mister, mister!". (Vídeo: X/Al Hilal)