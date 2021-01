Jogadores do At. Madrid vão treinar de... FIAT Panda

A carregar o vídeo ...

Em plena vaga de mau tempo, que tem deixado a zona de Madrid coberta por um manto de neve, alguns jogadores do At. Madrid decidiram ir buscar uma verdadeira 'máquina de guerra' para enfrentar as más condições. Vai daí, esta segunda-feira decidiram ir treinar a bordo de um 'velhinho' FIAT Panda. Dentro do carro, uma verdadeira relíquia, estavam Carrasco, Vrsaljko, Hermoso e Lemar, e nem Marcos Llorente escapou a uma... ultrapassagem!