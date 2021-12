Jogadores do Benfica distribuem prendas a crianças desfavorecidas

A carregar o vídeo ...

Quatro jogadores do Benfica colocaram um largo sorriso nas faces das crianças desfavorecidas do Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia e do Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios. Face à pandemia, não existiu o contacto direto do 'Pai Natal' André Almeida - como Pizzi, outro dos participantes, lhe chamou - de Everton e de Gilberto mas a alegria juvenil foi imensa com as prendas recebidas. [Vídeo: Benfica]