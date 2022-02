Jogadores do Carlisle envolvidos em violentas agressões durante uma festa

A carregar o vídeo ...

Dois jogadores do Carlisle United (Omari Patrick e Brennan Dickenson), da 4.ª divisão inglesa, estiveram este domingo envolvidos em agressões violentas numa festa. As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e os futebolistas já se desculparam através de comunicados, garantindo que reagiram de forma agressiva quando um grupo de homens "maltratou uma amiga" com quem estavam. O clube já explicou que está a "analisar o incidente", e Keith Millen, treinador da formação inglesa, frisou que ambos percebem "a gravidade" das suas ações. (Vídeo: Twitter)