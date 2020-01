Jogadores do Flamengo 'enfrentam-se' em vésperas da final do Mundial de Clubes

A carregar o vídeo ...

Em vésperas de disputar a final do Mundial de Clubes, Renê Rodrigues e Willian Arão enfrentraram-se num duelo de 'vale tudo'. Os dois jogadores do Flamengo foram os protagonistas de uma... brincadeira, como forma de descontrair e que o Flamengo partilhou com os fãs no Instagram. Recorde-se a equipa orientado por Jorge Jesus defronta esta sábado o Liverpool na final do Mundial de Clubes, no Qatar.