Jogadores do Schalke 04 tiveram de fugir dos adeptos após a descida de divisão

O Schalke 04, onde atua o avançado português Gonçalo Paciência, perdeu ontem (1-0) na visita ao Arminia Bielefeld e viu confirmada a descida à 2.ª divisão alemã , o que deixou em fúria a massa adepta do clube. No regresso da equipa a Gelsenkirchen, o autocarro teve uma receção bastante hostil nas imediações da Veltins-Arena e vários jogadores tiveram mesmo de correr para fugir dos adeptos, que de acordo com um comunicado da policial local "atiraram ovos e insultaram" os atletas. [Vídeo: Twitter]