Plantel do Sporting (sem os titulares da partida de hoje) a realizar uma sessão de treino que vai já com mais de 45 minutos de duração em pleno relvado do D. Afonso Henriques. Com Hugo Viana e Rúben Amorim a assistirem no relvado. Servirá para atenuar o desgaste pela viagem, até porque só chegam a Lisboa por volta das 3h00.