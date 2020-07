A carregar o vídeo ...

O Tottenham disputou este domingo o seu último jogo caseiro da temporada e no final, após derrotar o Leicester, os seus jogadores reuniram-se no centro do terreno para aplaudir os adeptos. Não os que estavam nas bancadas (até porque estas estavam vazias), mas sim aqueles que através de um sistema inovador de stream apoiaram a equipa a partir de casa.