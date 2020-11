A carregar o vídeo ...

Uma equipa de futebol a treinar críquete? Sim, é possível. Esta segunda-feira, Dele Alli partilhou um dos melhores momentos de um exercício do plantel do Tottenham de José Mourinho nos trabalhos no ginásio do clube, com o extremo inglês a evidenciar-se com uma receção 'requintada'. [Vídeo: Dele Alli / Twitter]