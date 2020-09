Jogadores do Varzim recebidos em festa pelos adeptos

A carregar o vídeo ...

O facto de a retoma das competições acontecer à porta fechada não faz com que os adeptos deixem de demonstrar o apoio aos seus clubes. Nesse sentido, cerca de uma centena de adeptos do Varzim fizeram questão de receber o autocarro do clube com cânticos, aplausos e tochas, isto quando os poveiros se preparam para fazer a estreia na atual edição da 2.º Liga, frente ao FC Porto B.