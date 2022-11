A carregar o vídeo ...

No aquecimento para o jogo com os Detroit Pistons, dois jogadores dos Phoenix Suns, Mikal Bridges e DeAndre Ayton, fizeram uma dança para um jovem adepto que se encontrava muito perto do campo e que estava a vibrar por estar perante vários dos seus ídolos. O jovem trazia mesmo uma camisola de Bridges, que fez questão de dar a este fã um momento que ele nunca mais irá esquecer.