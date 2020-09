A carregar o vídeo ...

A 2ª Liga arranca já esta quinta-feira e, apesar de os jogos ainda serem disputados à porta fechada, o Leixões fez questão de deixar uma mensagem aos seus adeptos. Nesse sentido, os matosinhenses convidaram 14 adeptos do clube e colocaram os jogadores do plantel a cantar para eles. Paulo Machado, no megafone, e Tiago Silva, no tambor, foram dois dos atletas mais animados.