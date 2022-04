Jogadores e equipa técnica do Trofense 'deram a cara' após nova derrota

A carregar o vídeo ...

O Trofense chegou aos nove jogos consecutivos sem vencer ao ser derrotado pelo Leixões por 1-2 neste domingo. No final do encontro, a equipa fez questão de ir ao encontro dos adeptos, que não esconderam o seu desagrado pela situação que o clube vive e deixaram várias críticas. O treinador Francisco Chaló foi um dos mais interventivos, mostrando-se cofiante em relação à alteração do panorama