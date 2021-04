Jogo de beisebol com casa cheia nos EUA: as imagens que mexem com o desporto mundial

A carregar o vídeo ...

Os Texas Rangers, equipa da Major League Baseball (MLB), realizaram uma partida da competição, diante dos Toronto Blue Jays, com o seu estádio praticamente lotado. No total, o Globe Life Field contou com a presença de mais de 38 mil espectadores - tem capacidade para 40 mil. Pelas imagens, a maioria parecia não usar máscara, embora a mesma fosse obrigatória no recinto, salvo se o espectador estivesse a comer ou a beber. Esta partida realizou-se no Texas, cujo governador, Greg Abbott, terminou com o uso obrigatório de máscaras na via pública e apelou à abertura total da economia, depois da queda do número de casos (média diária de 3000 atualmente) e mortes (média de 82) e do aumento da vacinação - 28 por cento da população deste estado já recebeu a primeira dose.