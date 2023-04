Jogo de futsal da distrital de Aveiro interrompido após agressões nas bancadas envolvendo jogadores e adeptos

A carregar o vídeo ...

O jogo da distrital de Aveiro de futsal (fase de apuramento de campeão), entre o Sporting de Silvalde e o Ossela, disputado no sábado, foi interrompido (com o marcador a registar um empate a três golos) após agressões entre adeptos e ainda jogadores nas bancadas. Segundo o 'Correio da Manhã', dois atletas, um de cada equipa e que tinham sido expulsos durante a primeira parte, voltaram a confrontar-se na bancada. Nem a presença de crianças e idosos, alguns deles de muletas, travaram os momentos de violência. O atleta do Sporting de Silvalde ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar. A PSP foi chamada e o clube espinhense pretende apresentar uma queixa contra o agressor.