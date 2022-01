Jogo entre Clube de Futebol Benfica B e Talaíde termina em agressões

A carregar o vídeo ...

Um jogo da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), entre o Clube de Futebol Benfica B e o Talaíde terminou em agressões, com o treinador da formação da casa, Wilson Teixeira, ex-participante de um reality show, a ser o protagonista destas imagens por alegadamente pontapear o árbitro do encontro. Wilson Teixeira chegou a ser travado por elementos da sua equipa técnica e pelas autoridades que estavam no local mas momentos depois acabou por soltar-se e voltou para dentro de campo. Pouco depois, foi encaminhado para as bancadas. [Vídeo: CMTV]