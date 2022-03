Jogo entre FC Lixa B e Livração terminou com confrontos e perseguições em pleno relvado

A carregar o vídeo ...

O FC Lixa B-Livração deste sábado, da distrital da AF Porto, terminou com confrontos entre jogadores e staff das duas equipas. A formação visitante, que nas redes sociais considerou os acontecimentos "lamentáveis", explicou como tudo começou: "Instantaneamente após o apito final, o treinador do Lixa B começou em sprint em direção a um jogador do Livração com a intenção de o agredir. Tivemos adeptos do Lixa dentro de campo a ajudar à festa, forças de segurança a assistir ao sucedido e 0 diretores do Lixa a tentar acabar com a situação". O clube frisou que vai reportar o conflito às autoridades competentes. (Vídeo: Facebook/GD Livração)