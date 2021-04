Jogo interrompido na Turquia para jogadores 'quebrarem' jejum

A carregar o vídeo ...

Arrancou ontem o Ramadão, o que obriga os muçulmanos a cumprir um período de jejum entre o nascer e o pôr do sol durante um mês. Os desportistas de alto rendimento podem não cumpri-lo, mas a verdade é que são poucos aqueles que colocam a religião em plano secundário mesmo quando são obrigados a esforços intensos. Ora, esta terça-feira, no primeiro dia de Ramadão, o encontro entre Giresunspor e Ankara Keciorengucu, da 2.ª Liga turca, ficou marcado por um momento curioso, quando os jogadores muçulmanos aproveitaram uma pausa na partida, logo ao décimo minuto, para irem ao banco recarregar baterias com o recurso a bananas ou tâmaras, naquela que era a primeira refeição desde o nascer do sol.