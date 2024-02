Jogo limpo no campeonato: sabe quem comete menos faltas entre os centrais do três grandes?

A carregar o vídeo ...

A dupla Otamendi/António Silva consolidou-se no centro da defesa do Benfica ainda na época passada, em 2023/24 manteve a confiança de Roger Schmidt e nota-se uma evolução tremenda em termos das faltas cometidas por ambos. Olhando para os dados da Opta, o argentino é mesmo o central dos grandes com menos infrações cometidas por 90 minutos (0,58), logo seguido pelo colega de equipa, com 0,63.