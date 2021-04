A carregar o vídeo ...

O encontro entre Berazategui e San Martin de Burzaco, da zona de promoção da Primera C argentina, ficou marcado por cenas verdadeiramente lamentáveis na fase final. Tudo começou com provocações por parte dos jogadores de ambas as equipas, avançou para confrontos físicos e acabou com várias pessoas dentro do relvado, numa verdadeira batalha campal. Desta situação resultaram vários feridos.