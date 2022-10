Jogo no País de Gales acabou com (muitas) agressões e sete vermelhos: as imagens mostram bem o porquê

A carregar o vídeo ...

O Bangor 1876 venceu, por 2-1, o Rhyl 1879, num jogo do terceiro escalão do futebol do País de Gales. O que fica para a história do jogo nem é o resultado mas sim as agressões que pautaram o final do encontro. Após um canto, futebolistas e até membros do staff técnico das duas formações envolveram-se em agressões que valeram 7 (!) cartões vermelhos. A Federação investiga também os objetos enviados para o relvado, como são o caso das garrafas.