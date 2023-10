Jogou futsal por Portugal e comanda o futebol do Al Nassr: conheça Marcelo Salazar

A carregar o vídeo ...

Um brasileiro é o responsável pelas contratações de alguns dos melhores jogadores da equipa do Al Nassr. Marcelo Salazar, antigo guarda-redes da seleção portuguesa de futsal e que trabalhou como preparador físico no mundo árabe com os técnicos brasileiros Péricles Chamusca e Mano Menezes, ocupa atualmente o cargo de diretor executivo da equipa de Cristiano Ronaldo e companhia.