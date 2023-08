A carregar o vídeo ...

Apesar de ter emergido no punk, uma das mais incandescentes cenas de sempre do rock, nem por isso John Lydon se deixou levar por excessos. Desde 1976, o músico cruzou todas as décadas de forma estóica e sempre com o mesmo humor viperino, mantendo-se indiferente a todo o tipo de pó ou poções. E John sabe exatamente onde reside a armadilha.