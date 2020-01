A carregar o vídeo ...

As imagens são referentes à pré-época do Chelsea em 2015, quando o treinador era José Mourinho, e foram agora divulgadas por John Terry no Instagram. O antigo futebolista foi ao baú e desencantou este vídeo, onde Diego Costa (atualmente ao serviço do Atlético Madrid) e o famoso massagista do Chelsea, Billy McCulloch, protagonizam uma luta hilariante.