John Textor pede demissão do presidente da CBF após derrota do Botafogo: «Isto é corrupção!»

John Textor, o dono do Botafogo, não escondeu a irritação no final do jogo com o Palmeiras, que a sua equipa perdeu, por, depois de ter estado a vencer, por 3-0. O norte-americano considerou injusta a expulsão do defesa Adryelson, quando o Botafogo vencia por 3-1, e no final falou em "corrupção", pedindo a demissão de Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF. "O mundo inteiro viu, aquilo não foi um cartão vermelho, ele chega à bola primeiro. Nem tenho certeza se foi falta. E não é um cartão vermelho, ele [o árbitro] mudou o jogo. Isto é corrupção, é um roubo. Podes multar-me Ednaldo, mas precisas de renunciar amanhã de manhã. Este campeonato tornou-se uma piada. Ninguém merece isto. Os jogadores do Palmeiras não querem ganhar assim, nós não queremos perder assim. Senhores [jogadores do Palmeiras], vocês fizeram um belo jogo, mas isso é uma p*** de uma corrupção. Isto tem que mudar. Precisas de renunciar, pelo bem do jogo. Podem multar-me, expulsar-me, mas é meu estádio, eu ainda estarei aqui", afirmou o empresário. (Vídeo Twitter)