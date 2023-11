Jokic chegou à conferência, perguntou se os jornalistas estavam preparados e começou a falar... sozinho

A carregar o vídeo ...

Não é segredo que Nikola Jokic, estrela dos Denver Nuggets, é uma das figuras mais carismáticas da NBA, e depois do último jogo frente aos New Orleans Pelicans proporcionou mais um momento hilariante. O sérvio chegou à conferência de imprensa, perguntou se os jornalistas estavam preparados e começou a falar sozinho, garantindo que sabia todas as perguntas que lhe iam ser colocadas. (: Twitter)