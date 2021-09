Jonas e o dia em que Ronaldo o colocou na rota da Bota de Ouro: «Ele acreditava mais do que eu...»

A carregar o vídeo ...

Jonas ficou na memória de todos os adeptos do Benfica que o recordam pelos seus mais de 130 golos com a camisola dos encarnados, um 'pé quente' que, segundo o jogador, lhe valeu grandes elogios de Cristiano Ronaldo. Em entrevista à ESPN Brasil, o antigo avançado recordou um encontro com o craque português num restaurante de Lisboa... [Vídeo ESPN Brasil]