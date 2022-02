Jonas e o fracasso de Jorge Jesus no Benfica: «A reformulação do plantel dificultou muito»

A carregar o vídeo ...

Jonas analisou as expectativas defraudadas de Jorge Jesus no Benfica, na sua segunda passagem pela Luz, atribuindo as 'culpas' à "reformulação do plantel". "Quando cheguei ao Benfica, ele já estava no clube há 5 anos. Já tinham as ideias formadas e já se sabe como ele queria jogar. Ele precisava de um tempo para se adaptar às suas ideias", atirou o antigo avançado. [Imagens: Lance!]