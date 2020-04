A carregar o vídeo ...

O argentino Jonás Gutiérrez destacou-se na Premier League com a camisola do Newcastle e atualmente, com 37 anos, joga no seu país natal ao serviço do Banfield. Em tempo de quarentena devido à pandemia, o defesa mostrou os seus dotes de cantor e guitarrista através de um direto no Instagram ao som da famosa música 'Imagine', de John Lennon. [Vídeo: Twitter]