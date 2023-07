A carregar o vídeo ...

O dinamarquês Jonas Vingegaard é um dos nomes mais falados dos últimos tempos no mundo do ciclismo, mas ao que parece... andamos todos a pronunciar mal o seu nome. Esta sexta-feira, à France TV Sport, o líder do Tour'2023 desfez as dúvidas e explicou como se pronuncia, afinal, o seu apelido.