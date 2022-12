Jonny Wilkinson 'culpado' pelo penálti para as nuvens de Harry Kane

A carregar o vídeo ...

As redes sociais por vezes são um mundo maravilhoso... Poucas horas depois da eliminação inglesa do Mundial'2022, num jogo em que Harry Kane falhou um penálti, foi recuperado no Twitter um vídeo de 2018 no qual o avançado inglês surge, numa ação de cariz solidário (com um toque de comédia, para o The Sport Relief), a aprender com o lendário Jonny Wilkinson a bater uma penalidade. Só que, ao contrário do futebol, no râguebi a bola pode ir para as nuvens...