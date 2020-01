Jordan Ayew candidata-se ao melhor golo da época na Premier League

A carregar o vídeo ...

O Crystal Palace venceu esta quinta-feira na receção ao West Ham (2-1) graças a um golo de Jordan Ayew em cima do minuto 90 que garantiu os três pontos aos eagles e é candidato a um dos melhores da temporada na Premier League. O avançado ganês recebeu a bola à entrada da área dos hammers, fintou três adversários num curto espaço e finalizou de forma sublime por cima do guarda-redes. Vale a pena ver e deliciar-se com este grande lance de futebol.