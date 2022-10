A carregar o vídeo ...

O FC Porto garantiu a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões... no avião. De acordo com as informações recolhidas por Record, os dragões, que tinha ganho ao Club Brugge por 4-0 , encontravam-se já dentro da aeronave quando terminou o embate entre o A tlético Madrid e o Bayer Leverkusen (2-2).