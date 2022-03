Jorge Andrade: «Pepe é o melhor central do Mundo»

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional português Jorge Andrade esteve esta segunda-feira presente na XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense', onde acabou por comentar a final do playoff de amanhã [terça-feira] entre Portugal e Macedónia do Norte, desejando uma vitória portuguesa e sublinhando o facto de Pepe "o melhor central do Mundo" já constar no lote de disponíveis de Fernando Santos.