Jorge Andrade representou o FC Porto, D. Corunha, Juventus e a Seleção, por exemplo. Uma carreira preenchida e que faz do antigo central o convidado ideal para o primeiro episódio do 'Confessionário Record'. Em Espanha, um dos colegas foi Lionel Scaloni. Esse mesmo: o selecionador que levou a Argentina à conquista do Mundial.