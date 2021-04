A carregar o vídeo ...

Depois do que dissera na 'flash interview', Jorge Costa reforçou as suas queixas em relação à arbitragem do Farense-Sporting, considerando que foi "sonegada" aos algarvios "uma oportunidade clara para empatar o jogo". O técnico do Farense diz ainda que os 3 minutos de compensação no final foram "ridículos".