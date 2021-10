A carregar o vídeo ...

Toni e Jorge Costa estiveram na redção do Record para uma entrevista com o redator-principal Rui Dias. Mas, pelo meio, o nosso YouTuber Record Pedro Tim 23 não resistiu a fazer o 'desafio do saco' aos protagonistas. E o antigo central portista falou sobre um momento chave da sua longa passagem pelo emblema do Dragão.