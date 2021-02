A carregar o vídeo ...

Jorge Faustino e Marco Ferreira, árbitros Record, estiveram à conversa com Sérgio Krithinas sobre os lances mais polémicos dos jogos dos grandes da última jornada. Do vermelho por mostrar no dérbi à falha do VAR em Moreira de Cónegos, nada ficou por analisar e explicar. É o primeiro episódio do Apito Record.