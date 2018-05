Jorge Gaspar explica por que se demitiu do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting

Jorge Gaspar, ex-membro do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, apresentou a sua demissão do órgão social dos leões muito antes do escalar de tensão provacado pelos acontecimentos da última semana. Isto porque acreditou que as críticas de Bruno de Carvalho ao plantel, após o jogo fora com o At. Madrid, representavam um prenúncio do que estava por vir.