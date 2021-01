A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira levou o 'seu' Palmeiras à final da Libertadores - prova que Jorge Jesus conquistou ao serviço do Flamengo - onde irá defrontar o Santos. Questionado sobre esta final que será disputada no próximo dia 30, no Estádio Maracanã, o agora treinador do Benfica revelou já ter conversado com Abel.