Jorge Jesus 'acaba' com Carnaval logo na segunda-feira: «Vai haver treino normal»

Depois do Flamengo ter conquistado a Taça Guanabara - quarto título de Jorge Jesus no Brasil, após a Taça Libertadores, Brasileirão e Supertaça do Brasil -, o treinador português "liberou" os seus jogadores para que aproveitassem o Carnaval... mas com cautelas. É que segunda-feira há que começar a preparar a 2ª mão da Supertaça Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, na quinta-feira.