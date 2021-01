Jorge Jesus até foi ao balneário do Estrela: Os bastidores do regresso de JJ à Amadora

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus regressou, na noite de terça-feira, ao relvado do Estádio José Gomes, recinto do Estrela da Amadora, clube que viu crescer o atual treinador do Benfica. No final da partida, o técnico encarnado dirigiu-se ao balneário dos jogadores da casa e desejou-lhes uma rápida subida de divisão. Os bastidores do regresso de JJ à Reboleira para ver aqui. [Vídeo: SL Benfica]