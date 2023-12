A carregar o vídeo ...

O avançado francês Bafétimbi Gomis, atualmente nos japoneses do Kawasaki Frontale, esteve na Arábia Saudita e visitou os antigos companheiros do Al Hilal, de Jorge Jesus, que também o orientou no clube em 2018/19. No reencontro entre ambos, o treinador português arrancou gargalhadas ao replicar o festejo do dianteiro, que por norma imita uma pantera. (Vídeo: Al Hilal)