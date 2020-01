A carregar o vídeo ...

De semblante tranquilo, Jorge Jesus compareceu na antevisão do jogo com o Al Hilal (esta terça-feira às 17h30), que marca o reencontro do português com a ex-equipa. Avesso a polémicas, o treinador do Flamengo valorizou uma competição que, segundo ele, "vai ser cada vez mais importante e difícil de ganhar".