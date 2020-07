A carregar o vídeo ...

O Flamengo divulgou este sábado imagens do treino da equipa e fez questão de mostrar Jorge Jesus a orientar os trabalhos. O técnico português prepara a final do Campeonato Carioca, que vai ser disputada a duas mãos com o Fluminense. A primeira mão está marcada para este domingo. A segunda para dia 16. Os dois jogos são no Maracanã. [Vídeo: Flamengo]