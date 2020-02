A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus deu que falar esta semana no Brasil, devido à forma como encarou o encontro com o Fluminense, algo que levou muitos comentadores a acusá-lo de arrogância. Este sábado, na antevisão à partida que valerá a Supercopa brasileira, o primeiro título do ano, o treinador do Flamengo defendeu-se das críticas e deu a sua visão dos factos.