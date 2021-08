A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus falou esta terça-feira ao canal brasileiro TNT Sports a propósito do duelo com o PSV Eindhoven, mas na conversa com os canarinhos ainda deixou elogios a Pedrinho e aproveitou para revelar que ainda segue bem ligado ao futebol brasileiro e ao 'seu' Flamengo. (vídeo: TNT Sports)