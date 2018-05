Jorge Jesus cumprimentou jogadores do Sporting um a um no hotel

Na chegada à unidade hoteleira onde o plantel do Sporting vai passar a noite depois da derrota na final da Taça de Portugal, diante do Aves (2-1), Jorge Jesus cumprimentou os jogadores leoninos um a um à saída do autocarro. Visivelmente abatido, o treinador deu mesmo, em alguns casos, um abraço caloroso, e depois saiu no próprio carro. De resto, os poucos adeptos presentes manifestaram o seu apoio ao plantel e técnico. Curiosamente, Bruno César não parece ter sido cumprimentado pelo técnico.